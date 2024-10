Lapresse.it - Stragi mafia, Borsellino e Bolognesi: “Colosimo faccia vere indagini, finora impegno negativo e fuorviante”

(Di giovedì 31 ottobre 2024) “Alla presidente(presidente della commissione anti, ndr) chiedo di fare dellesulledie non di limitare lesoltanto alla strage di via D’Amelio, come se fosse isolata dalle altre e per giunta restringendone il movente comeappalti”, le parole di Salvatore, fratello del magistrato Paolo ucciso dalla, a margine della conferenza stampa organizzata in Senato dal Movimento 5 Stelle per riunire insieme tutte le associazioni delle vittime dimafiose. “Non si va da nessuna parte seguendo soltantoappalti – ribadisce– lesono tutte collegate tra di loro e fanno parte di un unico disegno eversivo che è stato compiuto nel nostro Paese”, conclude.