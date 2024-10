Spranghe e coltelli nel bus: 23 Daspo per i tifosi milanisti in trasferta a Firenze (Di giovedì 31 ottobre 2024) Milano, 31 ottobre 2024 – Un altro “carico” di Daspo per i tifosi del Milan, sorpresi all’inizio del mese mentre raggiungevano lo stadio di Firenze a bordo di due bus imbottiti di oggetti atti a offendere, dai coltelli alle aste rigide, passando per manganelli e grossi petardi. La settimana scorsa il questore di Firenze aveva già firmato 100 Daspo. Oggi, giovedì 31 ottobre, si aggiungono altri 23 provvedimenti che impongono ai loro destinatari il divieto di accesso agli impianti sportivi aggravati dall'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Tutti i tifosi rossoneri coinvolti in questo nuovo giro di Daspo sono già noti e già colpiti da altri analoghi provvedimenti. La durata dei divieti va da 5 anni a 10 anni, a seconda dei casi.Tutti i provvedimenti emessi, per i quali è sempre ammesso ricorso, sono in corso di notifica. Ilgiorno.it - Spranghe e coltelli nel bus: 23 Daspo per i tifosi milanisti in trasferta a Firenze Leggi tutto 📰 Ilgiorno.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Milano, 31 ottobre 2024 – Un altro “carico” diper idel Milan, sorpresi all’inizio del mese mentre raggiungevano lo stadio dia bordo di due bus imbottiti di oggetti atti a offendere, daialle aste rigide, passando per manganelli e grossi petardi. La settimana scorsa il questore diaveva già firmato 100. Oggi, giovedì 31 ottobre, si aggiungono altri 23 provvedimenti che impongono ai loro destinatari il divieto di accesso agli impianti sportivi aggravati dall'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Tutti irossoneri coinvolti in questo nuovo giro disono già noti e già colpiti da altri analoghi provvedimenti. La durata dei divieti va da 5 anni a 10 anni, a seconda dei casi.Tutti i provvedimenti emessi, per i quali è sempre ammesso ricorso, sono in corso di notifica.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:nel: 23 Daspo per i tifosi milanisti in trasferta a Firenze; Questura di Firenze, pioggia di daspo: per due tifosi viola e per 23 milanisti; Daspo per 100 ultrà del Milan fermati a Firenze cone manganelli; CorrSera - Daspo per 100 ultras del Milan: scoperta inquietante nel loro pullman per la trasferta; In pullman cone bastoni verso Firenze: 100 tifosi del Milan daspati; Ultrà del Milan a Firenze con: 100 Daspo emessi del questore per l’arsenale sul pullman; Approfondisci 🔍

Spranghe e coltelli nel bus: 23 Daspo per i tifosi milanisti in trasferta a Firenze

(ilgiorno.it)

Bloccati il 6 ottobre mentre raggiungevano il Franchi: i divieti di assistere alle manifestazioni sportive hanno durata fra i 5 e i 10 anni. È sempre possibile fare ricorso ...

Coltelli e spranghe nei pullman dei tifosi a Firenze: in arrivo 100 DASPO per gli ultras milanisti

(055firenze.it)

Il Questore della provincia di Firenze Maurizio Auriemma sta ultimando, in questi giorni, l’emissione di DASPO nei confronti degli ultras milanisti ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza ...

In trasferta a Firenze con spranghe e coltelli: 100 daspo agli ultras del Milan

(dire.it)

Dopo la scoperta della Digos dello scorso 6 ottobre, 'l'arsenale' con tanto spranghe, sfollagente telescopici e coltelli nascosto nei pullman degli ultrà del Milan ...

Ultrà del Milan a Firenze con coltelli e spranghe: 100 Daspo emessi del questore per l’arsenale sul pullman

(milano.repubblica.it)

Lo scorso 6 ottobre il mezzo con a bordo gli ultrà rossoneri era stato fermato dalla Digos a Firenze ...