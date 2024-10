Soccorso Alpino della Finanza: giù 20 persone soccorse nella stagione autunnale (Di giovedì 31 ottobre 2024) PISTOIA – Superlavoro nella stagione autunnale per il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. Il termine della stagione estiva e l’inizio di quella autunnale stanno vedendo la stazione di Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Abetone Cutigliano incessantemente impegnata su più fronti, sugli Appennini pistoiese, piacentino, modenese e bolognese, come anche in Garfagnana e sulle Alpi Apuane, con decine di interventi, che hanno permesso di soccorrere 20 persone e, purtroppo, di recuperare 8 salme. nella giornata di venerdì 13 settembre, la macchina dei soccorsi si è messa in moto per ricercare un uomo di 79 anni, di Bologna, che si era recato, da solo, a Lizzano in Belvedere in cerca di funghi. Leggi tutto 📰 Corrieretoscano.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) PISTOIA – Superlavoroper ilGuardia di. Il termineestiva e l’inizio di quellastanno vedendo la stazione diGuardia didi Abetone Cutigliano incessantemente impegnata su più fronti, sugli Appennini pistoiese, piacentino, modenese e bolognese, come anche in Garfagnana e sulle Alpi Apuane, con decine di interventi, che hanno permesso di soccorrere 20e, purtroppo, di recuperare 8 salme.giornata di venerdì 13 settembre, la macchina dei soccorsi si è messa in moto per ricercare un uomo di 79 anni, di Bologna, che si era recato, da solo, a Lizzano in Belvedere in cerca di funghi.

