Sequestro di quattro veicoli a Savona: scoperto contrabbando doganale per quasi 40 mila euro (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Savona hanno effettuato un’operazione significativa, sequestrando quattro automezzi il cui valore complessivo ammonta a quasi 40 mila euro. Questi veicoli circolavano sul territorio provinciale senza aver saldato la fiscalità di confine necessaria. L’operazione ha non solo bloccato il contrabbando doganale, ma ha anche permesso di evitare situazioni rischiose per gli assicuratori, nel caso di incidenti che avrebbero potuto coinvolgere tali mezzi. Il significato del Sequestro e la fiscalità di confine Il Sequestro dei veicoli è stato giustificato dall’assenza di adempimenti fiscali, essenziali per la legalità delle operazioni di trasporto e circolazione di automezzi sul territorio italiano e, più in generale, nell’Unione europea. Gaeta.it - Sequestro di quattro veicoli a Savona: scoperto contrabbando doganale per quasi 40 mila euro Leggi tutto 📰 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dihanno effettuato un’operazione significativa, sequestrandoautomezzi il cui valore complessivo ammonta a40. Questicircolavano sul territorio provinciale senza aver saldato la fiscalità di confine necessaria. L’operazione ha non solo bloccato il, ma ha anche permesso di evitare situazioni rischiose per gli assicuratori, nel caso di incidenti che avrebbero potuto coinvolgere tali mezzi. Il significato dele la fiscalità di confine Ildeiè stato giustificato dall’assenza di adempimenti fiscali, essenziali per la legalità delle operazioni di trasporto e circolazione di automezzi sul territorio italiano e, più in generale, nell’Unionepea.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:dia Savona: scoperto contrabbando doganale per quasi 40 mila euro; Frodi e truffe con auto, sequestri per oltremilioni di euro; Chili di cocaina nascosti nel doppio fondo dell'auto: 4 arresti eda 360mila euro; Ancona, auto coi chilometri tagliati. Sequestri per 4,3 milioni, anche due ville di lusso; Nel casertano.action day organizzati. Centinaia di migliaia di euro di sanzioni; Maxidi droga: scovati in 4 auto 140 chili di cocaina; Approfondisci 🔍

Savona, sequestrati dai doganieri 4 veicoli per 40 mila euro

(ilsecoloxix.it)

Sequestrati quattro veicoli, per un valore complessivo di quasi 40 mila euro, tutti in posizione di contrabbando doganale per non avere mai assolto la ...

Napoli, sequestro in officina zona Camaldoli: confiscati 41 veicoli

(msn.com)

Gli agenti della polizia locale unità operativa I.A.E.S. (tutela ambientale) hanno posto in sequestro, in via Camillo Guerra, zona Camaldoli, un’officina per la riparazione ...

Polizia locale, controlli straordinari notturni. Due persone denunciate e quattro patenti ritirate

(msn.com)

Controlli straordinari sulle strade di montagna eseguiti nello scorso weekend dalle pattuglie della polizia locale dell’Unione Appennino, bilancio: ritirate ...

Erano pronti a rubare. Sorpresi in quattro con arnesi idonei allo scasso

(rietinvetrina.it)

Nei giorni scorsi, durante un normale controllo alla circolazione stradale, i Carabinieri della Stazione di Magliano Sabina hanno fermato e controllato un’auto sospetta. Oltre al conducente, un pregiu ...