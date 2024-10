Sciopero del trasporto pubblico: non sono previste fasce orarie di garanzia (Di giovedì 31 ottobre 2024) L'azienda di trasporti Arriva Udine Spa informa che, nella giornata di venerdì 8 novembre, non potrà essere garantito il regolare svolgimento dei servizi di Tpl: le segreterie provinciali di Ugl FnA, Fit-Cisl, Uil-Uilt, Filt-Cgil e Faisa-Cisal aderiscono infatti allo Sciopero di 24 ore proclamato Udinetoday.it - Sciopero del trasporto pubblico: non sono previste fasce orarie di garanzia Leggi tutto 📰 Udinetoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) L'azienda di trasporti Arriva Udine Spa informa che, nella giornata di venerdì 8 novembre, non potrà essere garantito il regolare svolgimento dei servizi di Tpl: le segreterie provinciali di Ugl FnA, Fit-Cisl, Uil-Uilt, Filt-Cgil e Faisa-Cisal aderiscono infatti allodi 24 ore proclamato

