Sciopero dei Lavoratori della Scuola: Oggi Mobilitazioni in 40 Città per un Contratto Giusto

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 31 ottobre segna un’importante data di mobilitazione per i, con unogenerale indetto da Flc Cgil di 24 ore. Docenti e personale ATA si uniscono in tutto il territorio nazionale per esprimere il loro disagio e richiedere diritti fondamentali, organizzando manifestazioni, presìdi e flash mob in circa 40. Questa azione collettiva coinvolge non solo le scuole, ma anche le università, gli enti di ricerca, le accademie e i conservatori, ponendo in evidenza la grave crisi che affligge il settore dell’istruzione. Le ragioniprotesta Al centroprotesta c’è la questione di un “e di un lavoro stabile”. Secondo una nota diffusa dai sindacati, la recente legge di bilancio presentata in Parlamento non prevede nuove risorse per i rinnovi contrattuali per il periodo 2022-2024.