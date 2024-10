Scavo della galleria ultimato. Pronta ad aprirsi all’Europa la linea T2 Malpensa-Sempione (Di giovedì 31 ottobre 2024) Procedono i lavori per la realizzazione del collegamento ferroviario dal Terminal 2 di Malpensa alla linea del Sempione a Gallarate. L’altra mattina si è concluso lo Scavo della galleria naturale con la caduta dell’ultimo diaframma di terra. La realizzazione di quest’opera lunga 385 metri, cominciata a giugno, ha comportato alcuni mesi di lavorazioni, essendo effettuata completamente con soluzioni in sotterraneo, che hanno richiesto attività dedicate di consolidamento del terreno che consentissero l’avanzamento dello Scavo e la costruzione della struttura in cemento armato. Oltre al completamento dello Scavo della galleria naturale, a oggi sono state già realizzate le strutture delle gallerie artificiali previste nel progetto,la più lunga 352 metri e delle trincee, una di 675 metri, l’altra di 481 metri. Ilgiorno.it - Scavo della galleria ultimato. Pronta ad aprirsi all’Europa la linea T2 Malpensa-Sempione Leggi tutto 📰 Ilgiorno.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Procedono i lavori per la realizzazione del collegamento ferroviario dal Terminal 2 dialladela Gallarate. L’altra mattina si è concluso lonaturale con la caduta dell’ultimo diaframma di terra. La realizzazione di quest’opera lunga 385 metri, cominciata a giugno, ha comportato alcuni mesi di lavorazioni, essendo effettuata completamente con soluzioni in sotterraneo, che hanno richiesto attività dedicate di consolidamento del terreno che consentissero l’avanzamento delloe la costruzionestruttura in cemento armato. Oltre al completamento dellonaturale, a oggi sono state già realizzate le strutture delle gallerie artificiali previste nel progetto,la più lunga 352 metri e delle trincee, una di 675 metri, l’altra di 481 metri.

