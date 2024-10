Santopadre: «Con Berettini avevamo fatto progetti a lungo termine, ma nulla è per sempre» (Di giovedì 31 ottobre 2024) L’ex allenatore di Matteo Berrettini, Vincenzo Santopadre, ha parlato del tennista romano e di Jannik Sinner, che si stanno preparando tra Atp Finals e Coppa Davis. L’intervista a Tuttosport. Santopadre: «Con Berettini avevamo fatto progetti a lungo termine, ma nulla è per sempre» Per oltre un decennio ha lavorato con Berrettini: pensava di arrivare con lui a fine carriera? «Io e Matteo abbiamo sempre fatto progetti a lungo termine: è importante per acquisire una certa mentalità. Bisogna però tener conto che nulla è per sempre: la cosa buona è stata uscire da una relazione lunghissima senza nessuno strascico. Ci sentiamo con continuità: è stato un percorso fantastico per entrambi, ma poi ognuno prosegue per la sua strada. Credo sarebbe sbagliato associare Matteo soltanto a me e viceversa: siamo cresciuti insieme, ma siamo due professionisti diversi». Ilnapolista.it - Santopadre: «Con Berettini avevamo fatto progetti a lungo termine, ma nulla è per sempre» Leggi tutto 📰 Ilnapolista.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) L’ex allenatore di Matteo Berrettini, Vincenzo, ha parlato del tennista romano e di Jannik Sinner, che si stanno preparando tra Atp Finals e Coppa Davis. L’intervista a Tuttosport.: «Con, maè per» Per oltre un decennio ha lavorato con Berrettini: pensava di arrivare con lui a fine carriera? «Io e Matteo abbiamo: è importante per acquisire una certa mentalità. Bisogna però tener conto cheè per: la cosa buona è stata uscire da una relazione lunghissima senza nessuno strascico. Ci sentiamo con continuità: è stato un percorso fantastico per entrambi, ma poi ognuno prosegue per la sua strada. Credo sarebbe sbagliato associare Matteo soltanto a me e viceversa: siamo cresciuti insieme, ma siamo due professionisti diversi».

