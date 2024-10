Sanremo: il mercato dei fiori si diversifica oltre i crisantemi per il 2 novembre (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il mercato dei fiori di Sanremo si prepara ad affrontare il 2 novembre non solo con l’immancabile crisantemo, ma anche con una vasta gamma di altre varietà floreali. L’osservazione viene dal direttore del mercato, Franco Barbagelata, che evidenzia un cambiamento nelle abitudini di acquisto dei consumatori. Questa evoluzione porta a una crescente richiesta di fiori alternativi, un fatto che i produttori devono assolutamente prendere in considerazione. La varietà non è mai stata tanto ricca e questo sembra rappresentare un’opportunità sia per i venditori che per i buongustai del verde. L’evoluzione del mercato floreale Secondo Barbagelata, l’acquisto di crisantemi direttamente dalle serre è in aumento, ma accanto a questa tendenza, c’è un interesse significativo anche verso altre varietà di fiori. Gaeta.it - Sanremo: il mercato dei fiori si diversifica oltre i crisantemi per il 2 novembre Leggi tutto 📰 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ildeidisi prepara ad affrontare il 2non solo con l’immancabile crisantemo, ma anche con una vasta gamma di altre varietà floreali. L’osservazione viene dal direttore del, Franco Barbagelata, che evidenzia un cambiamento nelle abitudini di acquisto dei consumatori. Questa evoluzione porta a una crescente richiesta dialternativi, un fatto che i produttori devono assolutamente prendere in considerazione. La varietà non è mai stata tanto ricca e questo sembra rappresentare un’opportunità sia per i venditori che per i buongustai del verde. L’evoluzione delfloreale Secondo Barbagelata, l’acquisto didirettamente dalle serre è in aumento, ma accanto a questa tendenza, c’è un interesse significativo anche verso altre varietà di

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, cambia ildeiper il 2 novembre;: ildeisi diversifica oltre i crisantemi per il 2 novembre; Ognissanti e ricorrenza dei morti: aldeidiprezzi e volume d'affari in linea con lo scorso anno;, nuova viabilità in zonadei: al via i lavori per separare flussi scolastici e mezzi pesanti;: nuova segnaletica stradale attorno aldei, un lettore "Gli automobilisti fanno quello che vogliono";, 300mila euro per nuovi spogliatoi nell’area sportiva deldei

Sanremo, cambia il mercato dei fiori per il 2 novembre

(msn.com)

(ANSA) - SANREMO, 31 OTT - Non solo crisantemi per il 2 novembre, ma anche girasoli, lisiantus, violaciocca, strelitzie e verde ornamentale. A sottolinearlo è il direttore del mercato dei Fiori di San ...

Crisantemo a rischio, sul mercato altre varietà di fiori scelte per il 2 novembre

(riviera24.it)

Sanremo. Il crisantemo e un fiore a rischio perché viene acquistato quasi esclusivamente tre giorni l’anno e i produttori, temendo di doversi disfare delle rimanenze, preferiscono orientare il mercato ...

Sanremo, la nuova stagione dell’asta del Mercato dei fiori prevista per novembre

(riviera24.it)

Questa mattina, presso palazzo Bellevue, si è tenuta la conferenza stampa con Amaie energia – il cui presidente è Sergio Tommasini – inerente all’asta del Mercato dei fiori di Sanremo.

Riviera dei Fiori plurimedagliata nel week end

(liguriasport.com)

Continua senza soste l’impegnativo calendario agonistico della Federazione Ginnastica D’ Italia con la 3 prova del campionato regionale individuale di ginnastica artistica femminile. Domenica 27 ottob ...