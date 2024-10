Gaeta.it - Roseto trionfa nel basket giovanile: medaglia d’argento alle Gymnasiadi in Bahrein

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Gli studenti dell’istituto d’istruzione superiore “V. Moretti” didegli Abruzzi hanno dato prova di grande talento sportivo, conquistando lanella specialità 3×3 diche si stanno svolgendo attualmente in. Questo prestigioso traguardo non solo mette in luce le capacità dei giovani atleti, ma rappresenta anche un vanto per la città e per l’intero Abruzzo, sottolineando l’impegno e la dedizione necessari per emergere sia nello sport che nello studio. Le congratulazioni dell’assessore all’istruzione diRoberto Santangelo, assessore all’Istruzione, ha espresso il suo entusiasmo per il risultato conseguito, elogiando i giovani studenti per il loro impegno.