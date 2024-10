Ricerca, Graziano Lardo direttore ministero Salute, reti Irccs 'pronti a collaborare' (Di giovedì 31 ottobre 2024) Roma, 31 ott. (Adnkronos Salute) - Le reti degli Irccs, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, plaudono alla scelta del ministro della Salute, Orazio Schillaci, di nominare Graziano Lardo quale direttore generale della Ricerca e dell'innovazione in sanità del ministero della Salute. "Si tratta di un professionista con grande esperienza amministrativa, molto importante in un momento in cui le risorse devono essere gestite con estrema attenzione - dichiara Ruggero De Maria, presidente di Alleanza contro il cancro (Acc) - Le 6 reti strutturate degli Irccs negli ultimi anni hanno affrontato periodi di sofferenza, anche determinati dall'esigenza di rispettare delle regole amministrative complesse, imposte dal Mef e dalla Corte dei Conti. Liberoquotidiano.it - Ricerca, Graziano Lardo direttore ministero Salute, reti Irccs 'pronti a collaborare' Leggi tutto 📰 Liberoquotidiano.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Roma, 31 ott. (Adnkronos) - Ledegli, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, plaudono alla scelta del ministro della, Orazio Schillaci, di nominarequalegenerale dellae dell'innovazione in sanità deldella. "Si tratta di un professionista con grande esperienza amministrativa, molto importante in un momento in cui le risorse devono essere gestite con estrema attenzione - dichiara Ruggero De Maria, presidente di Alleanza contro il cancro (Acc) - Le 6strutturate deglinegli ultimi anni hanno affrontato periodi di sofferenza, anche determinati dall'esigenza di rispettare delle regole amministrative complesse, imposte dal Mef e dalla Corte dei Conti.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:ministero Salute, reti Irccs 'pronti a collaborare'; Nomina di: un passo decisivo per lae l’innovazione sanitaria; Alla Salute arriva un altro uomo di Cirielli: a capo della; Cabina di coordinamento per l'attuazione dei fondi P.N.R.R.; Dieta mediterranea: Contursi Terme Capitale per un giorno; Elezioni amministrative Contursi Terme: l’ex vicesindaco Briscione “strappa” la fascia a Forlenza; Approfondisci 🔍

Ricerca, Graziano Lardo direttore ministero Salute, reti Irccs 'pronti a collaborare'

(msn.com)

(Adnkronos) - Le reti degli Irccs, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, plaudono alla scelta del ministro della Salute, Orazio Schillaci, di nominare Graziano Lardo quale direttore gen ...

Alla Salute arriva un altro uomo di Cirielli: a capo della Ricerca

(ilfattoquotidiano.it)

Dopo undici mesi al ministero della Salute c’è un nuovo direttore generale della Ricerca, ruolo importante perché da lì si distribuiscono e si orientano fondi per centinaia di milioni di euro e per la ...

Ricerca sull'automobile

(skuola.net)

Fino alla fine dell’800 i mezzi di trasporto più comuni usati dalle classi sociali erano la bicicletta o la carrozza, facendo eccezione per i grandi viaggi che necessitavano l’utilizzo del ...

Ricerca sui funghi

(skuola.net)

sistema riproduttivo tramite spore, e non attraverso uno stadio embrionale come piante e animali. Al regno dei funghi appartengono inoltre organismi eterotrofi riproducentisi da spore, da molto ...