Quella su Lidia Poët è una serie che vogliamo vedere per quante più stagioni possibili

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Dopo una prima stagione esplosiva nei risultati, nella storia e nell'accoglienza, La legge di2 poteva spiccare il volo anche narrativamente, e non per forza in senso buono. Poteva scegliere di essere più avventurosa, più sexy o più comica e meno aderente alla sua "verità storica", ma per fortuna non l'ha fatto, anche concedendosi delle libertà. La curiosità dell'esordio, infatti, era in parte per il cast, per l'idea ditre attori giovani e intensi come Matilda De Angelis, Edoardo Scarpetta e Dario Aita, immersi in unain costume più avventurosa del solito, meno feuilleton e più investigativa, ma in parte era anche legata al personaggio storico che dà il nome allo show.