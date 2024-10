Propoli, una mano santa con il cambio stagione: nessuno, però, conosce le controindicazioni (e non sono poche) (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Propoli: un elisir naturale dalle molteplici proprietà. Ecco perché è molto utile soprattutto in questi mesi La Propoli è una sostanza naturale che ha guadagnato una notevole popolarità grazie alle sue molteplici proprietà benefiche. Questa resina prodotta dalle api è utilizzata da secoli per i suoi effetti salutari, ma è importante essere consapevoli anche delle possibili controindicazioni. Approfondiamo dunque la conoscenza di questa sostanza resinosa, esplorando i suoi benefici e le sue applicazioni, ma prestando attenzione alle precauzioni necessarie. La Propoli è una sostanza complessa e ricca di componenti naturali. Le api la raccolgono dalle gemme e dalla corteccia degli alberi, trasformandola in un materiale ceroso che utilizzano per proteggere le loro arnie. Gaeta.it - Propoli, una mano santa con il cambio stagione: nessuno, però, conosce le controindicazioni (e non sono poche) Leggi tutto 📰 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La: un elisir naturale dalle molteplici proprietà. Ecco perché è molto utile soprattutto in questi mesi Laè una sostanza naturale che ha guadagnato una notevole popolarità grazie alle sue molteplici proprietà benefiche. Questa resina prodotta dalle api è utilizzata da secoli per i suoi effetti salutari, ma è importante essere consapevoli anche delle possibili. Approfondiamo dunque lanza di questa sostanza resinosa, esplorando i suoi benefici e le sue applicazioni, ma prestando attenzione alle precauzioni necessarie. Laè una sostanza complessa e ricca di componenti naturali. Le api la raccolgono dalle gemme e dalla corteccia degli alberi, trasformandola in un materiale ceroso che utilizzano per proteggere le loro arnie.

Propoli, l’elisir di salute: proprietà, uso e benefici

Estratto Idroalcolico è un concentrato di Propoli EVSP® in gocce, completamente solubile in acqua e altamente biodisponibile. È l'alleato ideale in autunno-inverno, può essere assunto anche ai cambi ...

Propoli: che cos'è e che benefici ha per la salute

Il mondo naturale è una fonte inesauribile di tesori, e uno di questi tesori è proprio il propoli. Conosciuto per la sua presenza all’interno di caramelle e sciroppi, il o la propoli è un prodotto ...

Propoli: associazione sospetta con l’insufficienza renale

Il Propoli è un prodotto naturale resinoso raccolto dalle api, ed è utilizzato per la costruzione degli alveari; trova impiego in varie condizioni, tra cui le infezioni batteriche, virali e fungine, ...

