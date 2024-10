Oasport.it - Primo titolo con la Ferrari per Arthur Leclerc

Leggi tutto 📰 Oasport.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024), fratello del pilota F1 Charles, ha ottenuto con la296 GT3 ilitaliano nel Campionato GT Endurance settimana scorsa a Monza. Il monegasco è stato confermato campione solamente oggi, giovedì 31 ottobre 2024, con la proclamazione definitiva della classifica finale della competizione monzese. Il 24enne monegasco ha firmato la serie italiana con la Rossa n. 27 della Scuderia Baldini in coppia con l’ex pilota F1 Giancarlo Fisichella e con Tommaso Mosca. Il successo è arrivato dopo la decisiva prova nel tempio della velocità ed una lunghissima lotta contro le Lamborghini del team VSR. Laha battuto in pista le auto della squadra di Vincenzo Sospiri, il risultato è stato però ‘congelato’ per qualche giorno.