Preoccupazioni per i tagli al personale docente e ATA nel ddl di bilancio 2025 (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel disegno di legge di bilancio 2025, il governo prevede tagli significativi agli organici del personale docente e personale ATA in diverse province italiane. Questo provvedimento sta suscitando Preoccupazioni tra i sindacati e i dirigenti scolastici, specialmente a Latina, dove le scuole già affrontano sfide organizzative e carenze di personale. Il rischio è che le misure proposte possano avere conseguenze dirette sulla qualità dell’istruzione e sulla sicurezza all’interno degli istituti. Riduzioni significative nelle scuole pontine Il ddl di bilancio prevede una diminuzione di 5.660 unità per il personale docente e una riduzione di 2.174 posti per il personale ATA. Gaeta.it - Preoccupazioni per i tagli al personale docente e ATA nel ddl di bilancio 2025 Leggi tutto 📰 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel disegno di legge di, il governo prevedesignificativi agli organici delATA in diverse province italiane. Questo provvedimento sta suscitandotra i sindacati e i dirigenti scolastici, specialmente a Latina, dove le scuole già affrontano sfide organizzative e carenze di. Il rischio è che le misure proposte possano avere conseguenze dirette sulla qualità dell’istruzione e sulla sicurezza all’interno degli istituti. Riduzioni significative nelle scuole pontine Il ddl diprevede una diminuzione di 5.660 unità per ile una riduzione di 2.174 posti per ilATA.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:per ialdocente e ATA nel ddl di bilancio 2025; Legge di bilancio 2025: Massimo Artusi critica ial settore automotive; Manovra 2025, D’Aprile (Uil Scuola): “Il disegno di legge coglie il segno ma non centra tutti gli obiettivi. Preoccupano iagli organici”; Organici: Previstialle cattedre, ma anche compensazioni in arrivo per l'organico di sostegno; Fortiper ialscolastico in Campania: le reazioni della Uil;alla scuola, Uil: «Minaccia grave per il sistema scolastico calabrese»; Approfondisci 🔍

Tagli al personale ATA e nuove responsabilità: il dibattito sulla scuola italiana

(dailyexpress.it)

Negli ultimi giorni, il mondo della scuola italiana è stato al centro di un acceso dibattito a seguito dei tagli al personale ATA e delle ...

Italia Viva Varese boccia la legge di bilancio: "Le risorse in più non bilanciano i tagli previsti"

(informazione.it)

Italia Viva Varese, per voce di Salvino Reina, Assessore al bilancio di Saltrio e Presidente provinciale del partito, insieme ai Sindaci di Sangiano e Brusimpiano, Matteo Marchesi e Fabio Zucconelli, ...

Manovra, Conte preoccupato: “Tagli all’organico di docenti e personale Ata”

(orizzontescuola.it)

"La preoccupazione è fortissima perché la manovra in attuazione del patto di stabilità provocherà tagli e questo significa anche di fatto nuove tasse. Stiamo parlando di una sanità al disastro.

Sgambati-Vannini, male i tagli al personale della scuola

(ansa.it)

La Uil e la Uil Scuola Campania esprimono "forte preoccupazione per i tagli al personale scolastico previsti dalla nuova Legge di bilancio. Ridurre l'organico dell'autonomia di 5.660 docenti e di 2. ( ...