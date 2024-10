Romadailynews.it - Prendersi cura di un parente anziano: consigli per organizzarsi al meglio

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Viviamo in una società con una media d’età sempre più alta. Numeri alla mano, a inizio 2023 gli over 65 erano il 24,1% della popolazione totale (l’Italia è il Paese più vecchio d’Europa e ciò preoccupa molto gli economisti). Ciò implica, a livello di organizzazione familiare, la necessità di fare fronte a grandi cambiamenti, in primis quello relativo alla gestione domestica di persone anziane. Non sempre, come ben si sa, è semplice accedere alle strutture assistenziali pubbliche e le rette di quelle private implicano un impegno economico importante. Ecco perché sempre più persone, quando si rendono conto che è ormai arrivata la fine della piena autosufficienza di un caro, decidono di prendersenepersonalmente tra le mura domestiche. In questi frangenti, è opportuno che subentri un’organizzazione molto chiara.