Polizia, Olivadese "Con blitz Sco contrasto a criminalità giovanile"

(Di giovedì 31 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – L’operazione conclusa dal Servizoo Centrale Operativo si inquadra in un progetto diallaminorile. E’ stato realizzato in cooperazione con 30 Questure che hanno svolto operazioni in due direzioni: controlli sul territorio in aree problematiche e monitoraggio web che ha consentito l’oscuramento di alcuni profili social o siti web che inneggiassero a contenuti di violenza e ilecito”. Lo ha detto Andrea, dirigente del Servizio centrale operativo Sco. pc/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo