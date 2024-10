Picentini, taglio illegale fuori controllo: ASA Montella chiede l’intervento del Ministero dell’Ambiente (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiL’Associazione ambientalista ASA, nata a Montella (AV) nel 2021, con l’obiettivo di promuovere la partecipazione dei cittadini nella tutela e nella gestione dell’Ambiente, nel recente passato ha più volte espresso forte preoccupazione per i tagli illegali di alberi nel Parco Regionale dei Monti Picentini. Con l’autunno questo fenomeno si è riacutizzato. Ormai, da più di un mese, lo scempio degli alberi tagliati illegalmente continua a ripetersi, con cadenza quasi giornaliera. Perfino in zone di riserva integrale del Parco. L’area maggiormente interessata ricade nei pressi del “belvedere” di Ripe della Falconara, tra i Comuni di Montella e Volturara Irpina. Uno dei luoghi più iconici dei Monti Picentini. Anteprima24.it - Picentini, taglio illegale fuori controllo: ASA Montella chiede l’intervento del Ministero dell’Ambiente Leggi tutto 📰 Anteprima24.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiL’Associazione ambientalista ASA, nata a(AV) nel 2021, con l’obiettivo di promuovere la partecipazione dei cittadini nella tutela e nella gestione, nel recente passato ha più volte espresso forte preoccupazione per i tagli illegali di alberi nel Parco Regionale dei Monti. Con l’autunno questo fenomeno si è riacutizzato. Ormai, da più di un mese, lo scempio degli alberi tagliati illegalmente continua a ripetersi, con cadenza quasi giornaliera. Perfino in zone di riserva integrale del Parco. L’area maggiormente interessata ricade nei pressi del “belvedere” di Ripe della Falconara, tra i Comuni die Volturara Irpina. Uno dei luoghi più iconici dei Monti

