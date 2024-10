Pestaggio mafioso in carcere: condannati due 'ndranghetisti (Di giovedì 31 ottobre 2024) Un Pestaggio mafioso in carcere che vede come protagonisti alcuni esponenti delle cosche, legati anche al territorio Parmense. Era stato il pentito Giuseppe Giglio, nel corso del processo scaturito dall'indagine Aemilia a parlarne. Una vera e propria spedizione punitiva nel carcere bolognese Parmatoday.it - Pestaggio mafioso in carcere: condannati due 'ndranghetisti Leggi tutto 📰 Parmatoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Uninche vede come protagonisti alcuni esponenti delle cosche, legati anche al territorio Parmense. Era stato il pentito Giuseppe Giglio, nel corso del processo scaturito dall'indagine Aemilia a parlarne. Una vera e propria spedizione punitiva nelbolognese

Pestaggio alla Dozza. Quattro condannati per lesioni aggravate dal metodo mafioso

La sentenza per le violenze avvenute nel carcere di Bologna nel 2015. Ma l’imputato Mario Temperato insiste: "Sono innocente". Sono stati tutti condannati per lesioni aggravate dal metodo mafioso i ...

Pestaggio mafioso in carcere a Bologna: tutti condannati

REGGIO EMILIA – Il metodo mafioso c’entra, come risulta provato il pestaggio di un detenuto nel carcere bolognese della Dozza avvenuto il 15 marzo di nove anni fa e svelato dal pentito Giuseppe Giglio ...

Spaccio, pizzo e pestaggi: così Cosa nostra comanda anche all'interno del carcere Pagliarelli

La mafia non si ferma davanti alle sbarre e, come ha svelato il pentito Alessio Puccio nell'inchiesta che nei giorni scorsi ha colpito la cosca di Porta Nuova, basterebbe mandare una lettera per otten ...

Mafia, droga, armi e pestaggi nel mandamento di Porta Nuova: 4 arresti

PALERMO – Mafia, droga, armi e pestaggi nel mandamento di Porta Nuova a Palermo. Questo lo sfondo in cui sono maturati i quattro arresti eseguiti dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Palermo.