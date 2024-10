Perugia, violenza sessuale in pieno centro. Si erano conosciuti su Tinder (Di giovedì 31 ottobre 2024) Una 20enne a Perugia ha denunciato di aver subito una violenza sessuale nel centro cittadino. I due si erano dati appuntamento dopo essersi conosciuti su un’app L'articolo Perugia, violenza sessuale in pieno centro. Si erano conosciuti su Tinder proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Perugia, violenza sessuale in pieno centro. Si erano conosciuti su Tinder Leggi tutto 📰 Ildifforme.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Una 20enne aha denunciato di aver subito unanelcittadino. I due sidati appuntamento dopo essersisu un’app L'articoloin. Sisuproviene da Il Difforme.

Appuntamento in chat, poi la serata al bar e, infine, lo stupro in strada in centro a Perugia

Perugia è sotto choc per la violenza ai danni di una studentessa. Prima l'appuntamento in chat, poi la serata al bar e, infine, lo stupro in strada.

Una ragazza ha denunciato di essere stata drogata e violentata in strada, in pieno centro a Perugia da un giovane ... Tanto che al momento la denuncia per violenza sessuale è contro ignoti.

Stavolta l'aggressione sessuale si è consumata in pieno centro a Perugia, alcuni giorni fa ... avrebbero confermato la violenza sessuale. Subito dopo, come da prassi nei casi di stupro, è scattata la ...

Avrebbe incontrato il suo aggressore in un bar dove i due avrebbero consumato un drink. Poi la passeggiata e la presunta violenza. Sui fatti indaga ora anche la polizia postale ...