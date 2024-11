Paris FC guida ancora la classifica di Ligue 2 ma il Lorient ora è solo a -2. E’ importante dunque questa sfida contro un Rodez partito malissimo in stagione ma che si presenta nel XIII arrondissement della capitale francese imbattuto da quattro giornate e non dovrà InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - Paris FC-Rodez (venerdì 01 novembre 2024 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici Leggi tutto su Infobetting.com ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Infobetting.com: Dopo il pareggio a reti inviolate di Amiens, ilFC guida ancora la classifica di Ligue 2 ma il Lorient ora è solo a -2. E’ importante dunque questa sfida contro unpartito malissimo in stagione ma che si presenta nel XIII arrondissement della capitale francese imbattuto da quattro giornate e non dovrà InfoBetting: Scommesse Sportive e

Il Paris FC cambia proprietà, arriva la RedBull e sogna il derby col Psg: il progetto per diventare un top club

(calciomercato.com)

Non gioca neanche in Ligue 1. Si tratta del Paris FC, capolista in Ligue 2 e pronta a cambiare guida: la società sta per essere comprata da un nuovo proprietario ambizioso con il desiderio di ...

Il Paris Fc sogna un derby miliardario con il Psg: club ceduto alla famiglia Arnault e alla Red Bull

(repubblica.it)

Il sogno del Paris Fc di raggiungere il Psg in Ligue 1 si fa sempre più concreto. L’attuale seconda squadra della capitale, capolista in Ligue 2, sta infatti per essere acquistata da un nuovo ...

Red Bull, nuova missione: riportare in alto il Paris Fc. E il Toro osserva

(tuttosport.com)

Prossima stazione? Parigi. Il Paris Fc, più conosciuto in Francia come Pfc, sarebbe prossimo a diventare di proprietà di Bernard Arnault, attuale numero uno di LVMH nonché quinto uomo più ...

Arnault compra il Paris FC (con Red Bull): derby di Parigi con il Psg

(corriere.it)

Il Paris FC oggi gioca nella seconda divisione francese, ma punta alla promozione in Ligue 1. Nella prossima stagione, con gli investimenti assicurati dalla nuova proprietà, la squadra potrebbe ...