Parcheggiatore abusivo viola il Daspo urbano, denunciato (Di giovedì 31 ottobre 2024) I carabinieri del nucleo radiomobile di Catania hanno denunciato un 34enne catanese per la violazione del “Daspo urbano”, che gli vietava di frequentare specifiche aree della città dove era stato più volte sorpreso a esercitare l’attività di Parcheggiatore abusivo, in particolare nelle vicinanze Cataniatoday.it - Parcheggiatore abusivo viola il Daspo urbano, denunciato Leggi tutto 📰 Cataniatoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) I carabinieri del nucleo radiomobile di Catania hannoun 34enne catanese per lazione del “”, che gli vietava di frequentare specifiche aree della città dove era stato più volte sorpreso a esercitare l’attività di, in particolare nelle vicinanze

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:ilurbano, denunciato 34enne; COME AGIRE -urbano – ubriachezza/stazionamento in aree pubbliche/parcheggioil foglio di via obbligatorio e torna a fare il: denunciato campobellese; Salerno: parcheggiatori, ladri e pusher: la stretta estiva della polizia; Brutale aggressione a clienti di pub di Avola,per 5 buttafuori;in centro, denuncia e possibile

Parcheggiatore abusivo a Catania, denunciato per violazione del Daspo urbano

(catanianews.it)

In tale contesto, l’altro giorno, nel corso di un pattugliamento cittadino, i militari hanno proceduto al controllo di un giovane che, con aria sospetta, cercava di allontanarsi da via Giacomo Puccini ...

Lotta ai tassisti abusivi e ai parcheggiatori: 75 Daspo, 50 denunce e 62 allontanamenti a Salerno

(salernotoday.it)

Le attività condotte dal Comando di Polizia Municipale hanno dato come esito 110 verbali al Codice della Strada, 75 sanzioni per Daspo, 62 intimazioni di allontanamento e 50 denunce per inottemperanza ...

Catania, sanzioni della Polizia per 15 parcheggiatori abusivi

(msn.com)

CATANIA – Quindici parcheggiatori abusivi, 12 dei quali avevano violato un Dacur emesso dal Questore nei loro confronti, sono stati individuati e sanzionati la settimana scorsa a Catania dalla polizia ...

Parcheggiatori abusivi, controlli della Polizia: 11 identificati e sanzionati

(msn.com)

CATANIA – Undici parcheggiatori abusivi sono stati identificati e sanzionati dalla polizia a Catania durante controlli in strade e piazze eseguiti da agenti dell’Ufficio prevenzione generale e ...