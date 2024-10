Padova la freddezza della madre della neonata trovata morta nel WC e la gravidanza sempre negata | Ho partorito

Leggi tutto 📰 Open.online

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Era ferma la voce di Melissa Russo Machado, quando ha annunciato alle colleghe di averla bambina che poche ore dopo è stataa testa in giù, annel water dell’appartamento facente parte del night Serale Club di Piove di Sacco () dove la 29enne italo brasiliana lavorava. L’autopsiapiccola è stata affidata alla dottoressa Giorgia Franchetti dell’Istituto di Medicina Legale dell’Università di, mentre lacompare oggi davanti al giudice per le indagini preliminari per l’interrogatorio. Attualmente la donna è in stato di fermo gravemente indiziata di omicidio aggravato. «Ho» Secondo quanto ricostruisce Alice Ferretti sul Mattino di, lo sguardodonna era «glaciale» e nella voce non c’era esitazione. L’annunciovenuta alla luce di una nuova vita sarebbe stato dato come una normale comunicazione di lavoro.