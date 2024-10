Informazioneoggi.it - Ottieni subito 5.000 euro per pagare l’affitto: tutti pazzi per la nuova agevolazione

Leggi tutto 📰 Informazioneoggi.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) A breve sarà possibile richiedere un nuovo Bonus per sostenere le spese di affitto. Vi sveliamoi dettagli per ottenerlo. Il Governo ha predisposto una serie di benefici fiscali per le famiglie in difficoltà, alla luce dell’impennata esorbitante dei costi per i beni e i servizi primari nei ultimi mesi. Per moltissime persone, anche sostenere le spese perdella casa è diventata un’impresa e ai canoni di locazione viene destinato più di un quarto dello stipendio. Nuovo Bonus da 5.000 per le spese di affitto (informazioneoggi.it)Secondo le Dichiarazioni dei Redditi presentate dall’Agenzia delle Entrate, almeno in sei città italiane i costi per gli affitti pesano in maniera preponderante sul bilancio familiare. Ad esempio, a Firenze il 46,5% della retribuzione è destinata alle spese di locazione, a Roma il 41,5%, a Bologna il 40,2% e a Milano il 37,4%.