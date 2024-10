Nuova piscina, via ai lavori. Partiranno lunedì. Tre vasche, una di 50 metri. Fine prevista autunno 2026 (Di giovedì 31 ottobre 2024) "Partono lunedì prossimo i lavori della Nuova piscina in partenariato pubblico-privato di Ravenna". Federica Del Conte, assessora ai lavori pubblici del Comune di Ravenna, annuncia con soddisfazione l’avvio di un’opera molto attesa a Ravenna. Il partner privato, che ne cura prima la costruzione poi la gestione per 25 anni, sarà Arco lavori di Ravenna – 350 milioni di ricavi nel 2023 e un portafoglio lavori di 1,2 miliardi dalla Valle d’Aosta alla Sicilia - che investirà nella struttura oltre 15 milioni (in parte frutto di impegno bancario) mentre il Comune di Ravenna ne investirà poco meno di 7. Ilrestodelcarlino.it - Nuova piscina, via ai lavori. Partiranno lunedì. Tre vasche, una di 50 metri. Fine prevista autunno 2026 Leggi tutto 📰 Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) "Partonoprossimo idellain partenariato pubblico-privato di Ravenna". Federica Del Conte, assessora aipubblici del Comune di Ravenna, annuncia con soddisfazione l’avvio di un’opera molto attesa a Ravenna. Il partner privato, che ne cura prima la costruzione poi la gestione per 25 anni, sarà Arcodi Ravenna – 350 milioni di ricavi nel 2023 e un portafogliodi 1,2 miliardi dalla Valle d’Aosta alla Sicilia - che investirà nella struttura oltre 15 milioni (in parte frutto di impegno bancario) mentre il Comune di Ravenna ne investirà poco meno di 7.

Nuova piscina, via ai lavori. Partiranno lunedì. Tre vasche, una di 50 metri. Fine prevista autunno 2026

Le vasche saranno tre. La maggiore sarà 50×25 metri e sarà composta da 10 corsie larghe 2,5 metri e profonde 2 e potrà accogliere, oltre alle competizioni sportive del nuoto, anche la pallanuoto. A ...

