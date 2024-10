“Non devi rifare il letto la mattina. Un cuscino vecchio di due anni? Il 10% del suo peso sono acari della polvere e la loro cac*a”: l’avvertimento del dr. Myro Figura (Di giovedì 31 ottobre 2024) rifare il letto? Forse uno dei più ricorrenti motivi di scontro tra genitori e figli. E, contrariamente a quanto si possa pensare, ad avere ragione sarebbero questi ultimi: il letto non andrebbe rifatto dopo essersi svegliati. A dirlo è il dottor Myro Figura, medico losangelino con oltre 850 mila follower su Instagram, che sostiene quella che all’apparenza potrebbe sembrare solo una bizzarra teoria. Secondo Figura, infatti, materassi, piumoni e cuscini sono veri e propri serbatoi di cellule di pelle umana, favorendo, così, la proliferazione degli acari della polvere. “Non rifare mai il letto la mattina, la tua salute dipende da questo. Che tu abbia un partner o meno, non dormi mai da solo – ha detto il dr. Figura in un video pubblicato ad agosto, ma tornato virale negli ultimi giorni -. Ci sono oltre 10 milioni di acari della polvere su un materasso medio. Ilfattoquotidiano.it - “Non devi rifare il letto la mattina. Un cuscino vecchio di due anni? Il 10% del suo peso sono acari della polvere e la loro cac*a”: l’avvertimento del dr. Myro Figura Leggi tutto 📰 Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)il? Forse uno dei più ricorrenti motivi di scontro tra genitori e figli. E, contrariamente a quanto si possa pensare, ad avere ragione sarebbero questi ultimi: ilnon andrebbe rifatto dopo essersi svegliati. A dirlo è il dottor, medico losangelino con oltre 850 mila follower su Instagram, che sostiene quella che all’apparenza potrebbe sembrare solo una bizzarra teoria. Secondo, infatti, materassi, piumoni e cusciniveri e propri serbatoi di cellule di pelle umana, favorendo, così, la proliferazione degli. “Nonmai illa, la tua salute dipende da questo. Che tu abbia un partner o meno, non dormi mai da solo – ha detto il dr.in un video pubblicato ad agosto, ma tornato virale negli ultimi giorni -. Cioltre 10 milioni disu un materasso medio.

