Niente fondi per le spese veterinarie delle famiglie in difficoltà (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il consigliere comunale di Udine Stefano Salmè all'attacco delle decisioni della maggioranza su una mozione "Mutua comunale veterinaria" presentata in consiglio comunale. La proposta era quella di istituire un fondo ad hoc destinato alle famiglie in difficoltà nell’affrontare le spese mediche Udinetoday.it - Niente fondi per le spese veterinarie delle famiglie in difficoltà Leggi tutto 📰 Udinetoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il consigliere comunale di Udine Stefano Salmè all'attaccodecisioni della maggioranza su una mozione "Mutua comunale veterinaria" presentata in consiglio comunale. La proposta era quella di istituire un fondo ad hoc destinato alleinnell’affrontare lemediche

