Nel Napoletano famiglia tenta di incendiare casa per intascare l'assicurazione, presa (Di giovedì 31 ottobre 2024) MUGNANO – "Fra poco quella casa prenderà fuoco!". Quella voce al telefono aggiunge poche parole, il carabiniere dall'altra parte della cornetta è già in piedi. Su un blocco per gli appunti ha riportato l'indirizzo e l'altra frase pronunciata in fretta: "per i soldi dell'assicurazione". Il militare di servizio alla stazione di Mugnano di Napoli ha le idee chiare. Qualcuno avrebbe incendiato un appartamento solo per intascare il denaro della copertura assicurativa. La telefonata s'interrompe, il chiamante rimane anonimo. Una pattuglia parte immediatamente. Nel frattempo i carabinieri provano a rintracciare i proprietari e chiedono loro di raggiungere immediatamente casa. La richiesta arriva con difficoltà, l'atteggiamento di entrambi è inspiegabilmente aggressivo. Davanti alla porta d'ingresso arrivano tutti contemporaneamente e il padrone di casa si presenta a suon di insulti.

