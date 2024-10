Gaeta.it - Nasce un nuovo parcheggio a L’Aquila: ecco il progetto nell’ex Caserma Rossi

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twittersi prepara ad un importante cambiamento nella gestione del traffico urbano, grazie all’approvazione da parte della giunta comunale del Documento di indirizzo alla progettazione per la realizzazione di unnell’area dell’ex. Questo, atteso e fondamentale, si inserisce in una strategia più ampia di rifunzionalizzazione degli spazi vicini al centro storico e al polo scolastico di Colle Sapone, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità e il servizio ai cittadini e ai turisti. Uno spazio per 300 posti auto Ilprevede un totale di circa 300 posti auto, destinati a soddisfare le esigenze di residenti, automobilisti e commercianti della zona. Non solo posti auto, però: ilinclude anche un hub per i bus turistici, essenziale per agevolare l’arrivo e la sosta dei visitatori in città.