Dailymilan.it - Monza-Milan, Davide Calabria verso una maglia da titolare. Le ultime

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Paulo Fonseca dovrebbe schierare per la prima volta dopo l’infortunio accusatoin. Il motivotornerà a calcare il terreno di gioco dopo un mese abbondante dall’ultima volta. Salvo colpi di scena e cambi di decisione dell’ultimo minuto, il capitano rossonero dovrebbe giocare contro il. Il terzino destro italiano classe 1996 infatti si è ormai lasciato alle spalle l’infortunio muscolare che lo ha costretto ai box in questo ultimo periodo come confermato dalla sua presenza in panchina contro il Napoli. Motivo per cui Paulo Fonseca dovrebbe concedere un’opportunità al proprio numero due in occasione della trasferta contro la formazione brianzola in programma sabato 2 novembre. Paulo Fonseca boccia Emerson Royal? Contro ililsarà