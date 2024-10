Gaeta.it - Modifica dell’orario degli aliscafi: nuova partenza per Napoli da Casamicciola e Procida

Leggi tutto 📰 Gaeta.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Snav ha recentemente annunciato un cambiamentodidell’aliscafo daversondo l’orario da 13:50 a 14:00. Questa decisione nasce dalla richiesta di un gruppo di pendolari, tra cui docenti, studenti e lavoratori, che ogni giorno devono spostarsi tra Ischia eper lavoro e studio. La richiesta dei pendolari e le loro esigenze quotidiane Il gruppo di pendolari coinvolti nella richiesta ha sottolineato come l’orario attuale didel traghetto rendesse difficoltoso il loro rientro. Infatti, con il termine delle loro attività alle 13:30, non avevano modo di raggiungere il porto diin tempo utile per imbarcarsi sul traghetto partente alle 13:50. La necessità di un piccolo adeguamento, di soli 10 minuti, è diventata quindi una questione cruciale per la loro quotidianità.