Mister Movie | Anna Kendrick ha donato tutti i profitti di Woman of the Hour in beneficenza (Di giovedì 31 ottobre 2024) Grazie a Mister Movie abbiamo potuto scrivere questa notizia. Anna Kendrick ha deciso di donare tutti i profitti del suo debutto alla regia, Woman of the Hour, a organizzazioni che combattono le aggressioni sessuali. Anna Kendrick, nota per i suoi ruoli in film come Pitch Perfect e Trolls, ha fatto il suo debutto alla regia con Woman of the Hour, un film Netflix ispirato alla vera storia di Rodney Alcala, un serial killer noto anche per la sua partecipazione al programma The Dating Game. Nonostante il potenziale commerciale del progetto, Kendrick ha chiarito che la sua intenzione non era quella di trarre profitto. Anna Kendrick: un gesto di altruismo per “Woman of the Hour” Intervenuta nel podcast Crime Junkie AF, ha rivelato di aver compreso solo in prossimità del Toronto International Film Festival (TIFF) che il film avrebbe potuto generare guadagni. Mistermovie.it - Mister Movie | Anna Kendrick ha donato tutti i profitti di Woman of the Hour in beneficenza Leggi tutto 📰 Mistermovie.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.ha deciso di donaredel suo debutto alla regia,of the, a organizzazioni che combattono le aggressioni sessuali., nota per i suoi ruoli in film come Pitch Perfect e Trolls, ha fatto il suo debutto alla regia conof the, un film Netflix ispirato alla vera storia di Rodney Alcala, un serial killer noto anche per la sua partecipazione al programma The Dating Game. Nonostante il potenziale commerciale del progetto,ha chiarito che la sua intenzione non era quella di trarre profitto.: un gesto di altruismo per “of the” Intervenuta nel podcast Crime Junkie AF, ha rivelato di aver compreso solo in prossimità del Toronto International Film Festival (TIFF) che il film avrebbe potuto generare guadagni.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Mr. Right; The Accountant, la criminalità mescolata ai poteri forti;| Woman of the Hour | Il Film diche Dona Tutti i Proventi in Beneficenza; Woman of the Hour: Il Film diche Dona Tutti i Proventi in Beneficenza; Pitch Perfect 4, la Data di Uscita sarà mai confermata?; Woman Of The Hour la spiegazione del finale | Cosa è successo a Rodney Alcala; Approfondisci 🔍

Anna Kendrick grida "vaffan****" al regista che l'ha umiliata davanti a un centinaio di comparse per "affermare il suo potere"

(badtaste.it)

Anna Kendrick ricorda quando il regista di un film l'ha messa in imbarazzo solo per porsi in una posizione di dominio su di lei ...

Anna Kendrick si scaglia contro un regista: "Mi ha umiliata davanti a 100 comparse"

(movieplayer.it)

L'attrice, che ha da poco compiuto il suo esordio alla regia, ha parlato di una situazione spiacevole accaduta con un regista ...

Woman of The Hour, Anna Kendrick ha donato il suo compenso: "Non voglio trarne alcun profitto"

(comingsoon.it)

Anna Kendrick ha diretto ed interpretato Woman of The Hour, tratto dalla terribile storia vera del serial killer Rodney Alcala. L'attrice ha precisato di non voler trarre alcun guadagno dal film e di ...

Woman of the Hour, recensione: convincente esordio alla regia di Anna Kendrick, una storia vera di metodica misoginia (disponibile su Netflix)

(cineblog.it)

Recensione e tutto quello che c'è da sapere su Woman of the Hour, il dramma crime di Netflix diretto e interpretato da Anna Kendrick.