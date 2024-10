Milano, preso grossista della droga. Aveva anche le famigerate "Blu punisher" (Di giovedì 31 ottobre 2024) Blitz antidroga a Milano. A casa del 30enne italiano, pregiudicato, trovate le pasticche più potenti al mondo. Aveva anche gli stampi per realizzare la cioccolata ai funghi allucinogeni Ilgiornale.it - Milano, preso grossista della droga. Aveva anche le famigerate "Blu punisher" Leggi tutto 📰 Ilgiornale.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Blitz antia Milano. A casa del 30enne italiano, pregiudicato, trovate le pasticche più potenti al mondo.gli stampi per realizzare la cioccolata ai funghi allucinogeni

