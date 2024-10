Milano: chiuse indagini su incendio via Pier Lombardo, tre indagati (2) (Di giovedì 31 ottobre 2024) (Adnkronos) - La causa delle esplosioni, secondo quanto ricostruito dalla procura, "è stata individuata in un errore del conducente del furgone", che avrebbe messo nell'abitacolo un recipiente criogenico di ossigeno liquefatto senza riporlo nel modo corretto e che, nel momento in cui il mezzo ha svoltato a sinistra - da via Vasari in via Pier Lombardo - "si rovesciava sul pavimento dell'abitacolo e perdeva ossigeno criogenico, che già solo venendo a contatto con i materiali combustibili presenti generava un incendio nell'abitacolo". Le fiamme si espandevano quindi nel retro del furgone e l'alta temperatura ha portato a "una sequenza di esplosioni di diverse bombole di ossigeno". L'incendio ha danneggiato cinque stabili, due studi professionali, tre negozi e la scuola delle suore Mantellate che ospita oltre 200 bambini. Liberoquotidiano.it - Milano: chiuse indagini su incendio via Pier Lombardo, tre indagati (2) Leggi tutto 📰 Liberoquotidiano.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) (Adnkronos) - La causa delle esplosioni, secondo quanto ricostruito dalla procura, "è stata individuata in un errore del conducente del furgone", che avrebbe messo nell'abitacolo un recipiente criogenico di ossigeno liquefatto senza riporlo nel modo corretto e che, nel momento in cui il mezzo ha svoltato a sinistra - da via Vasari in via- "si rovesciava sul pavimento dell'abitacolo e perdeva ossigeno criogenico, che già solo venendo a contatto con i materiali combustibili presenti generava unnell'abitacolo". Le fiamme si espandevano quindi nel retro del furgone e l'alta temperatura ha portato a "una sequenza di esplosioni di diverse bombole di ossigeno". L'ha danneggiato cinque stabili, due studi professionali, tre negozi e la scuola delle suore Mantellate che ospita oltre 200 bambini.

Milano: chiuse indagini su incendio via Pier Lombardo, tre indagati (2)

