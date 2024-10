Milan, Capello: “Con Monza derby di famiglia. Leao? La pigrizia bisogna combatterla” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Fabio Capello, intervistato a margine della conferenza stampa di Sport Movies & Tv Fest, ha parlato di diversi argomenti a cominciare da Monza-Milan in programma sabato. L’ex allenatore e attuale opinionista di Sky ha detto così la sua: “Sarà un derby di famiglia, ci sono i ricordi di Berlusconi. Leao? Ha grandi qualità , però è un po’ pigro e la pigrizia bisogna combatterla. Se resta così rimarrà un incompiuto, ma ha tutto per poter essere un grande giocatore.” Infine sulla favorita per lo Scudetto Capello non ha dubbi: “Ho sempre detto l’Inter”. Milan, Capello: “Con Monza derby di famiglia. Leao? La pigrizia bisogna combatterla” SportFace. Leggi tutto 📰 Sportface.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Fabio, intervistato a margine della conferenza stampa di Sport Movies & Tv Fest, ha parlato di diversi argomenti a cominciare dain programma sabato. L’ex allenatore e attuale opinionista di Sky ha detto così la sua: “Sarà undi, ci sono i ricordi di Berlusconi.? Ha grandi qualità , però è un po’ pigro e la. Se resta così rimarrà un incompiuto, ma ha tutto per poter essere un grande giocatore.” Infine sulla favorita per lo Scudettonon ha dubbi: “Ho sempre detto l’Inter”.: “Condi? La” SportFace.

