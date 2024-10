Migranti, 38 naufraghi salvati dalla nave di Emergency: assegnato il porto di Livorno (Di giovedì 31 ottobre 2024) La Life Support, nave di ricerca e soccorso di Emergency, ha portato in salvo 38 persone in difficoltà su una barca alla deriva in acque internazionali nella zona SAR maltese. La segnalazione è arrivata da Alarm Phone e poi confermata sul canale VHF con un “mayday relay”. La barca sovraffollata è stata poi avvistata dalla Life Support, e i 38 naufraghi sono stati messi in sicurezza. “I motori della barca erano rotti, imbarcava acqua ed era inclinata su un lato“, ha spiegato Jonathan Naní la Terra, SAR Team Leader. “I soccorritori hanno distribuito salvagenti e portato tutti a bordo della Life Support, dove il personale medico ha provveduto a verificare le condizioni di salute dei naufraghi. I sopravvissuti hanno riferito di essere partiti da Misurata in Libia, e provengono da Siria, Nigeria, Palestina e Niger, paesi colpiti da guerra e povertà”. Lapresse.it - Migranti, 38 naufraghi salvati dalla nave di Emergency: assegnato il porto di Livorno Leggi tutto 📰 Lapresse.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) La Life Support,di ricerca e soccorso di, ha portato in salvo 38 persone in difficoltà su una barca alla deriva in acque internazionali nella zona SAR maltese. La segnalazione è arrivata da Alarm Phone e poi confermata sul canale VHF con un “mayday relay”. La barca sovraffollata è stata poi avvistataLife Support, e i 38sono stati messi in sicurezza. “I motori della barca erano rotti, imbarcava acqua ed era inclinata su un lato“, ha spiegato Jonathan Naní la Terra, SAR Team Leader. “I soccorritori hanno distribuito salvagenti e portato tutti a bordo della Life Support, dove il personale medico ha provveduto a verificare le condizioni di salute dei. I sopravvissuti hanno riferito di essere partiti da Misurata in Libia, e provengono da Siria, Nigeria, Palestina e Niger, paesi colpiti da guerra e povertà”.

