Meloni fa i calcoli a Porta a Porta ma sbaglia tutto | Ho fatto un casino

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Durante una recente puntata disu Rai 1, condotta da Bruno Vespa, la Presidente del Consiglio Giorgiaha tentato di spiegare i numeri della manovra finanziaria in merito alla sanità . L’obiettivo della premier era dimostrare che il nuovo piano finanziario non prevedeva tagli alla sanità , ma un momento inaspettato ha attirato l’attenzione del pubblico., per sostenere la sua tesi, ha utilizzato il proprio cellulare e l’applicazione della calcolatrice, cercando di mostrare il costo della sanità per cittadino nel 2025. Tuttavia, in un momento di confusione, ha commesso un errore nei, cosa che ha reso evidente il suo imbarazzo. La situazione hatoa ridere nervosamente e a definire l’errore come “un”, ammettendo pubblicamente la difficoltà nel gestire iin quel momento.