Matilde Lorenzi, Paolo De Chiesa: “Le condizioni di sicurezza non c’erano per niente, c’è tanta omertà e nessuno parla” (Di giovedì 31 ottobre 2024) “Le condizioni di sicurezza non c’erano e per questo bisogna fare delle considerazioni. La sicurezza ha fatto passi da gigante ma l’incidente che è successo a Matilde però lascia perplessi. Non c’era una rete, il tracciato era troppo vicino al fuoripista. C’è tanta omertà, nessuno parla e questo è molto strano“. A dirlo è l’ex sciatore Paolo De Chiesa, a margine dei funerali di Matilde Lorenzi, la giovane sciatrice morta durante un allenamento sulle piste. “Non è immaginabile, facendo slalom gigante, che si arrivi a una cosa del genere. Sicuramente è uno sport rischioso, con contusioni che possono ritardare la tua carriera ma arrivare a cose del genere è impensabile. Come sicurezza siamo arrivati avanti, è stata proprio una tragedia. Ilfattoquotidiano.it - Matilde Lorenzi, Paolo De Chiesa: “Le condizioni di sicurezza non c’erano per niente, c’è tanta omertà e nessuno parla” Leggi tutto 📰 Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) “Ledinone per questo bisogna fare delle considerazioni. Laha fatto passi da gigante ma l’incidente che è successo aperò lascia perplessi. Non c’era una rete, il tracciato era troppo vicino al fuoripista. C’èe questo è molto strano“. A dirlo è l’ex sciatoreDe, a margine dei funerali di, la giovane sciatrice morta durante un allenamento sulle piste. “Non è immaginabile, facendo slalom gigante, che si arrivi a una cosa del genere. Sicuramente è uno sport rischioso, con contusioni che possono ritardare la tua carriera ma arrivare a cose del genere è impensabile. Comesiamo arrivati avanti, è stata proprio una tragedia.

Paolo De Chiesa: "La morte di Matilde Lorenzi colpa di un destino maledetto. Tanti passi avanti, ma lo sci non è sicuro al 100%"

L'ex campione della Valanga azzurra e commentatore tv: "Nel punto in cui è caduta il non c'erano apparenti pericoli, il tracciato sembra un ...

Ecco come è morta Matilde Lorenzi. La procura, "nessuna responsabilità penale"

atteso che non si ravvisano responsabilità penali" in merito alla morte della sciatrice della nazionale italiana Matilde Lorenzi. Paolo De Chiesa, "responsabilità da verificare, altro che" "No ...

La Tragica Morte di Matilde Lorenzi: Un Incidente Incredibile sul Ghiacciaio

La notizia della tragica morte di Matilde Lorenzi ha colpito profondamente il mondo dello sport. Matilde, una giovane sciatrice di 20 anni, ha ...

La famiglia di Matilde Lorenzi: via alla raccolta fondi per la sicurezza sugli sci

Nel giorno dell'addio a Matilde Lorenzi, la sfortunata promessa dello sci azzurro morta dopo la terribile caduta di lunedì 28 ottobre mentre si allenava sul ghiacciaio della Val Senales, diventa ...