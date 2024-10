Manifestazioni in centro storico, si spostano le bancarelle del mercato del venerdì (Di giovedì 31 ottobre 2024) Temporaneo spostamento di un'area del mercato del venerdì in centro storico in programma per venerdì 1 e venerdì 15 novembre (dalle 6 alle 15.30) a causa dello svolgimento contemporaneo di altre Manifestazioni che prevedono l'occupazione del Listone di piazza Trento Trieste, di corso Martiri Ferraratoday.it - Manifestazioni in centro storico, si spostano le bancarelle del mercato del venerdì Leggi tutto 📰 Ferraratoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Temporaneo spostamento di un'area deldelinin programma per1 e15 novembre (dalle 6 alle 15.30) a causa dello svolgimento contemporaneo di altreche prevedono l'occupazione del Listone di piazza Trento Trieste, di corso Martiri

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:in, si spostano le bancarelle del mercato del venerdì; Mostre mercato e attività fieristiche nele zone adiacenti; Halloween a Salò: Dolcetto o Scherzetto Anima il; Al via l'edizione 2024 di “Sguar(d)i”, tanti eventi a tema Halloween nelgenovese; Conflitto in medio-oriente, manifestazione in; A Modica la Notte Bianca Junior e il Replay Music Festival: gli eventi nel

Eventi in centro storico: "Aperitivi e cene per animare tutti gli angoli della città"

(msn.com)

Grazie all’iniziativa di Modenamoremio nella giornata di Halloween sono previsti eventi anche in piazza San Francesco, piazza Pomposa. L’iniziativa si colloca nel programma ufficiale di Sciocolà – Fes ...

Patrica – La strada di accesso al centro storico cambia volto, Fiordalisio annuncia finanziamento di 332 mila euro

(informazione.it)

Patrica – “È notizia di poche ore fa quella che vede il nostro Paese ottenere, tramite la delibera Regionale con Legge Statale 145, la somma importante di 332 mila euro che saranno gestiti dall’Astral ...

A Borgo a Mozzano il pomeriggio del 31 ottobre è interamente dedicato ai più piccoli

(noitv.it)

È tutto pronto a Borgo a Mozzano per ospitare la 30esima edizione di Halloween all’interno del centro storico. Manifestazione che come ormai noto si concluderà scenograficamente sul ponte del Diavolo ...

Il centro storico di Settimo San Pietro si prepara a ospitare la manifestazione giunta alla 13esima edizione

(msn.com)

Settimo San Pietro Il centro storico di Settimo San Pietro per tre giorni, da domani 25 ottobre e sino a domenica, sarà animato dalle manifestazioni organizzate per la tredicesima edizione del ...