Maltrattamenti in Famiglia | Madre e Figlio Patteggiano Pena nel Processo di Torino

Un caso inquietante ha scosso la comunità torinese, dove una Madre di 69 anni e suo Figlio di 39 sono stati coinvolti in un Processo per Maltrattamenti in Famiglia, lesioni e sequestro di persona. I due hanno patteggiato pene rispettivamente di un anno e di un anno e mezzo di reclusione nel tribunale di Torino. La storia, emersa grazie alle indagini avviate nel 2022, vedeva come vittima la compagna del Figlio, nuora dell'anziana. I dettagli dei Maltrattamenti ricevuti dalla donna sono stati descritti nei quotidiani locali, facendo luce su una situazione familiare che ha assunto toni violenti e inquietanti. I Maltrattamenti e gli abusi psicologici Le indagini hanno rivelato un lungo calvario di vessazioni fisiche e psicologiche subite dalla vittima. Gli abusi non solo erano fisici, ma coinvolgevano anche severe umiliazioni emotive.

