L'esercito di Israele sceglie i droni fatti in casa: funzionano meglio di quelli fatti in Cina (Di giovedì 31 ottobre 2024) Le forze armate di Israele hanno scelto come fornitore la Xtend: i suoi droni funzionano meglio e sono meno facili da intercettare.

