La Vigor partirà alla volta di Termoli alla ricerca di conferme nei risultati, nell'approccio e nelle prestazioni. Il mese di ottobre non ha regalato molte gioie alla compagine di Clementi, ma il successo nel derby contro la Civitanovese ha rinfrancato l'ambiente rossoblu. Le novità tattiche proposte dall'allenatore di Senigallia hanno portato frutti interessanti. Se Kone è ormai un tassello imprescindibile della rosa Vigorina, altri ragazzi sono in rampa di lancio. Impossibile non pensare al giovane Subissati: da tempo aggregato alla prima squadra, è considerato un autentico esempio di duttilità tattica. Clementi ne ha lodato l'atteggiamento e la propensione al lavoro, mandandolo addirittura in campo dal primo minuto nel delicatissimo derby contro la Civitanovese.

La Vigor cambia pelle. I giovani in mostra

La Vigor di Senigallia cerca conferme a Termoli dopo alti e bassi. Giovani talenti emergono, ma l'attacco resta un nodo da sciogliere. Il direttore sportivo rassicura sul futuro della squadra.

