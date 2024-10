La passeggiata patrimoniale al cimitero centrale fa il "bis": orario e luogo del ritrovo (Di giovedì 31 ottobre 2024) Sabato 2 novembre sarà replicata la passeggiata patrimoniale al cimitero centrale di Santarcangelo, già tenutasi domenica scorsa, 27 ottobre, e destinata a conoscerne luoghi di interesse e storie, personaggi, riti e simboli. L’iniziativa, in programma alle 11.30, avrà una durata di circa 30 Riminitoday.it - La passeggiata patrimoniale al cimitero centrale fa il "bis": orario e luogo del ritrovo Leggi tutto 📰 Riminitoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Sabato 2 novembre sarà replicata laaldi Santarcangelo, già tenutasi domenica scorsa, 27 ottobre, e destinata a conoscerne luoghi di interesse e storie, personaggi, riti e simboli. L’iniziativa, in programma alle 11.30, avrà una durata di circa 30

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Laalcentrale fa il "bis": orario e luogo del ritrovo; Sabato 2 novembre alcentrale replica la; Un’ora insieme, 1924: cent’anni di Viale delle rimembranze; Cimiteri comunali, nuovi ossari a Sant’Ermete e un progetto per la valorizzazione per la struttura storica del capoluogo; ‘Giornate europee del patrimonio’: ad Alessandria sabato 28 alle 9in Cittadella; Lezione a contatto con la natura e il patrimonio storico di Riccione per cento ragazzi e ragazze delle scuole medie; Approfondisci 🔍

Più ossari al cimitero di Sant’Ermete e cancelli automatici, investiti 60.000 euro

(altarimini.it)

Ammonta a circa 60mila euro il costo stimato dell’intervento che mira a dare una risposta alla carenza di ricoveri funerari nel cimitero della frazione. Nel dettaglio, il progetto prevede la ...

Rimini, passeggiate nel cimitero: spettacoli e mostre per celebrare la morte

(corriereromagna.it)

“Tra. Festival delle anime tra due mondi”. Quale occasione migliore del “Ponte dei morti” per esplorare il tema oggi più tabù di qualunque altro? La ...

Al cimitero con le cuffie, per capire che abbiamo due vite a disposizione

(ravennaedintorni.it)

La performance di Alessandro Renda e Tahar Lamri sembra una passeggiata filosofica di Platone, una sfida alla fretta e alla paura ...

Silvi: al cimitero con ‘Aldilapp’

(rete8.it)

Al cimitero di Silvi viene attivato Aldilapp. Il Servizio Sociale del Comune ha completato il censimento, mappando e geolocalizzando tutte le aree cimiteriali, con il metodo avanzato VPA Il sindaco ...