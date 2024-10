La gaffe di Biden, l’assist a Trump: la campagna elettorale Usa nella spazzatura (Di giovedì 31 ottobre 2024) La campagna elettorale americana finisce nella, anzi sulla, spazzatura. Dopo le furibonde polemiche sulle frasi del comico Tony Hinchcliffe che aveva bollato Portorico come “isola piena di spazzatura”, tocca a Joe Biden prendersi gli strali di Donald Trump che si presenta al comizio in Wysconsin guidando un autocompattatore. Il tycoon è una furia: “Devo iniziare La gaffe di Biden, l’assist a Trump: la campagna elettorale Usa nella spazzatura L'Identità. Lidentita.it - La gaffe di Biden, l’assist a Trump: la campagna elettorale Usa nella spazzatura Leggi tutto 📰 Lidentita.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Laamericana finisce, anzi sulla,. Dopo le furibonde polemiche sulle frasi del comico Tony Hinchcliffe che aveva bollato Portorico come “isola piena di”, tocca a Joeprendersi gli strali di Donaldche si presenta al comizio in Wysconsin guidando un autocompattatore. Il tycoon è una furia: “Devo iniziare Ladi: laUsaL'Identità.

