La Fondazione Rubes Triva alla Fiera Ecomondo di Rimini | Un Programma Ricco di Iniziative per la Sicurezza e la Formazionedal 5 all' 8 novembre

La Fondazione Rubes Triva alla Fiera Ecomondo di Rimini: Un Programma Ricco di Iniziative per la Sicurezza e la Formazione(dal 5 all'8 novembre) (Di giovedì 31 ottobre 2024) (Adnkronos) - Roma, 31 Ottobre 2024. La Fondazione Rubes Triva sarà presente alla Fiera Ecomondo, uno dei principali eventi dedicati all'innovazione nel settore della sostenibilità e dell'ambiente, che si terrà a Rimini dal 5 all'8 novembre 2024. La Fondazione accoglierà visitatori e partecipanti presso lo stand 204-305, situato nel padiglione D8 (Ingresso Est). Il Programma delle attività, concepito per sensibilizzare e formare i partecipanti su temi cruciali quali la Sicurezza stradale e la leadership, prevede diverse Iniziative che spaziano da laboratori interattivi a seminari formativi. Tra le Iniziative principali, il laboratorio “Guida Sicura – Laboratorio di formazione immersiva in realtà virtuale” offre un metodo innovativo per sensibilizzare sui rischi legati a farmaci, alcol e distrazioni al volante e si svolgerà in tutte e quattro le giornate della Fiera. Liberoquotidiano.it - La Fondazione Rubes Triva alla Fiera Ecomondo di Rimini: Un Programma Ricco di Iniziative per la Sicurezza e la Formazione(dal 5 all'8 novembre) Leggi tutto 📰 Liberoquotidiano.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) (Adnkronos) - Roma, 31 Ottobre 2024. Lasarà presente, uno dei principali eventi dedicati all'innovazione nel settore della sostenibilità e dell'ambiente, che si terrà adal 5 all'82024. Laaccoglierà visitatori e partecipanti presso lo stand 204-305, situato nel padiglione D8 (Ingresso Est). Ildelle attività, concepito per sensibilizzare e formare i partecipanti su temi cruciali quali lastradale e la leadership, prevede diverseche spaziano da laboratori interattivi a seminari formativi. Tra leprincipali, il laboratorio “Guida Sicura – Laboratorio di formazione immersiva in realtà virtuale” offre un metodo innovativo per sensibilizzare sui rischi legati a farmaci, alcol e distrazioni al volante e si svolgerà in tutte e quattro le giornate della

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: LaFiera Ecomondo di Rimini: Un...; Salute e sicurezza, intervista a Giuseppe Mulazzi Direttore; Mulazzi,: "L'integrità psico fisica della persona è un bene assoluto. Questo è l'incipit della Carta di Urbino"; Verso il Safety Expo 2023: i convegni di salute e sicurezza del 20 settembre. Da INAIL a, AIFOS e Ingegneri di Bergamo, tutti i protagonisti; Dieci big della musica. In arrivo il concertone. Martedì in piazza si canta; Pesaro, ecco Safety Love: in piazza il concerto con Noemi, Piero Pelù, Coma Cose, Bennato; Approfondisci 🔍

Fondazione Del Vecchio, 20 milioni per borse di studio a giovani meritevoli che vogliono studiare alla Bocconi

(corriere.it)

la Fondazione Del Vecchio è un ente non profit voluto dall’imprenditore come progetto di restituzione alla collettività. Ed è anche quell’Ente che ha finanziato con 75 milioni l’Ospedale ...

Alta formazione alla fondazione Santomasi

(gravinalife.it)

La deadline per poter partecipare al corso, infatti, è stata fissata al 18 ottobre. Una iniziativa che per la prima volta vede la Fondazione Ettore Pomarici Santomasi schierata in prima linea, ...

Monumento alla fondazione del Partito

(wikiwand.com)

entrambi simmetricamente allineati con il Monumento alla fondazione del Partito. [7] Questo asse che attraversa il centro della capitale simboleggia la dinastia di Kim Il-sung e Kim Jong-il. [8] Il ...

Silent Studio, la mostra di Mark Manders alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo

(mentelocale.it)

La Fondazione Sandretto Re Rebaudengo presenta, dal 31 ottobre 2024 al 16 marzo 2025, Silent Studio, una mostra personale di Mark Manders, artista olandese riconosciuto a livello internazionale ...