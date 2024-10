Lettera43.it - La Corea del Nord lancia un missile intercontinentale, protesta Usa: «Destabilizza la regione»

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Ladelhato unbalisticoverso il Mar del Giappone nella mattinata del 31 ottobre. A riferirlo lo stesso esercito di Pyongyang, con Kim Jong-un che ha parlato di un «un test cruciale per rafforzare il deterrente nucleare. È un’azione militare che soddisfa pienamente lo scopo di informare i rivali della nostra capacità di contrattaccare». Una dimostrazione di forza «in risposta al pericoloso rafforzamento delle alleanze nucleari tra Stati Uniti edel Sud», ha affermato ancora il leader supremo. Ilha finito la sua corsa in mare, a circa 200 chilometri a ovest dall’isola giapponese di Okushiri. Il ministro della Difesa di Tokyo: «È stato il tempo di volo più lungo mai registrato per unno».