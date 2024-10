La 13enne morta. Il pm: provava a salvarsi: "Il fidanzato l’ha spinta giù" (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ci sarebbero diversi testimoni che avrebbero visto l’ex fidanzato di Aurora, 13 anni, spingerla dal balcone del palazzo di Piacenza da cui è precipitata lo scorso 25 ottobre, perdendo la vita. Fonti riferiscono alle agenzie che le persone che hanno portato testimonianza dell’accaduto avrebbero assistito alla scena da angolazioni diverse, consentendo al Nucleo investigativo dei carabinieri di Piacenza di raccogliere dettagli precisi sulla dinamica. L’avvocata della famiglia di Aurora, Lorenza Dordoni, afferma di aver appreso la notizia dalla stampa. Il litigio sul balcone al settimo piano, la spinta per buttarla giù oltre la ringhiera. Aurora che si tiene stretta e tenta disperatamente di aggrapparsi in qualche modo, il fidanzato che la colpisce ripetutamente sulle mani fino a quando lei non molla la presa e precipita al suolo, sul terrazzino dieci metri più in basso. Quotidiano.net - La 13enne morta. Il pm: provava a salvarsi: "Il fidanzato l’ha spinta giù" Leggi tutto 📰 Quotidiano.net (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ci sarebbero diversi testimoni che avrebbero visto l’exdi Aurora, 13 anni, spingerla dal balcone del palazzo di Piacenza da cui è precipitata lo scorso 25 ottobre, perdendo la vita. Fonti riferiscono alle agenzie che le persone che hanno portato testimonianza dell’accaduto avrebbero assistito alla scena da angolazioni diverse, consentendo al Nucleo investigativo dei carabinieri di Piacenza di raccogliere dettagli precisi sulla dinamica. L’avvocata della famiglia di Aurora, Lorenza Dordoni, afferma di aver appreso la notizia dalla stampa. Il litigio sul balcone al settimo piano, laper buttarla giù oltre la ringhiera. Aurora che si tiene stretta e tenta disperatamente di aggrapparsi in qualche modo, ilche la colpisce ripetutamente sulle mani fino a quando lei non molla la presa e precipita al suolo, sul terrazzino dieci metri più in basso.

La procura: lei ha provato ad aggrapparsi al balcone e lui l’ha colpita. Il 15enne fermato ha risposto al gip, chiesta la convalida dell’arresto. I servizi sociali alla famiglia di Aurora: mai segnala ...

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Aurora, dopo essere stata spinta oltre la ringhiera del balcone, ha tentato disperatamente di aggrapparsi alla ringhiera stessa, ma il fidanzato a quel punto ...

Lo sfogo della donna contro il 15enne accusato di averla uccisa: "Lui era uno stalker. I servizi sociali ci hanno detto che forse erano cose tra ragazzini" ...

Piacenza, la 13enne precipitata dal settimo piano. L'ex fidanzato di 15 anni indagato per omicidio volontario. «Tre giorni prima della tragedia aveva avuto un'emorragia e l'avevamo fatta visitare da u ...