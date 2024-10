Kvara-Napoli, fumata grigia per il rinnovo: ecco tutti i nodi da sciogliere (Di giovedì 31 ottobre 2024) Gli azzurri offrono 5 milioni più bonus al georgiano, ma la clausola rescissoria divide le parti Il Napoli accelera per blindare il suo gioiello. L’incontro di ieri con l’entourage di Kvaratskhelia ha fatto emergere passi avanti importanti ma anche alcuni ostacoli da superare per arrivare alla tanto attesa firma sul rinnovo. L’offerta del Napoli La proposta degli azzurri, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, è chiara: prolungamento dal 2027 al 2029 con un ingaggio base di 5 milioni più bonus, che potrebbero far lievitare lo stipendio a 6 milioni, cifra che metterebbe il georgiano al livello di Lukaku come top player della rosa. Un aumento considerevole rispetto agli attuali 1,8 milioni percepiti dal numero 77. I nodi della trattativa La distanza sull’ingaggio base tra le parti è minima, ma emergono due punti critici. Napolipiu.com - Kvara-Napoli, fumata grigia per il rinnovo: ecco tutti i nodi da sciogliere Leggi tutto 📰 Napolipiu.com (Di giovedì 31 ottobre 2024) Gli azzurri offrono 5 milioni più bonus al georgiano, ma la clausola rescissoria divide le parti Ilaccelera per blindare il suo gioiello. L’incontro di ieri con l’entourage ditskhelia ha fatto emergere passi avanti importanti ma anche alcuni ostacoli da superare per arrivare alla tanto attesa firma sul. L’offerta delLa proposta degli azzurri, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, è chiara: prolungamento dal 2027 al 2029 con un ingaggio base di 5 milioni più bonus, che potrebbero far lievitare lo stipendio a 6 milioni, cifra che metterebbe il georgiano al livello di Lukaku come top player della rosa. Un aumento considerevole rispetto agli attuali 1,8 milioni percepiti dal numero 77. Idella trattativa La distanza sull’ingaggio base tra le parti è minima, ma emergono due punti critici.

