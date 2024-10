Ilnapolista.it - Klopp: «Sergio Ramos? Il fallo su Salah in Champions fu brutale, giocatori così li ho sempre allontanati»

Leggi tutto 📰 Ilnapolista.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) L’ex tecnico del Liverpool Jurgennon ha ancora perdonatoper la finale didel 2018 che i Reds persero 3-1 contro il Real Madrid.: «comenon mi piacciono, li homandati via» In quella partita, l’allora difensore dei blancos aveva fatto un brutto. All’epocalo descrisse come un intervento «spietato e». Nelle dichiarazioni al podcast di Toni Kroos e suo fratello “Einfach mal Lupen” riportate da Marca, l’ex tecnico ha spiegato: «Se metti insieme tutte le azioni di, e io guardo il calcio da quando avevo cinque anni, vedrai che fa molti falli brutti. Penso che in una situazione come quella sua conqualcuno avrebbe dovuto giudicarla meglio. Con il Var è una situazione che va rivista è stato spietato. Non credo che qualcun altro avrebbe fatto undel genere a