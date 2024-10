Kim Jong Un ha testato un nuovo missile balistico intercontinentale (Di giovedì 31 ottobre 2024) Roma, 31 ott. (askanews) – Il missile balistico intercontinentale (ICBM) lanciato oggi dalla Corea del Nord è di un nuovo modello a combustibile solido. Lo ha segnalato oggi lo Stato maggiore congiunto sudcoreano, precisando che il missile è partito alle 7.10 locali e ha percorso circa 1.000 km lungo una traiettoria elevata, ammarando nel mar del Giappone. Si tratta di una dimostrazione di forza da parte di Pyongyang: se il missile fosse stato lanciato lungo una traiettoria normale avrebbe potuto raggiungere il territorio degli Stati uniti. Ieri, in un’audizione parlamentare, i servizi d’intelligence delle forze armate sudcoreane avevano preavvertito che il regime di Kim Jong Un aveva completato i preparativi per effettuare un nuovo test missilistico. Leggi tutto 📰 Ildenaro.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Roma, 31 ott. (askanews) – Il(ICBM) lanciato oggi dalla Corea del Nord è di unmodello a combustibile solido. Lo ha segnalato oggi lo Stato maggiore congiunto sudcoreano, precisando che ilè partito alle 7.10 locali e ha percorso circa 1.000 km lungo una traiettoria elevata, ammarando nel mar del Giappone. Si tratta di una dimostrazione di forza da parte di Pyongyang: se ilfosse stato lanciato lungo una traiettoria normale avrebbe potuto raggiungere il territorio degli Stati uniti. Ieri, in un’audizione parlamentare, i servizi d’intelligence delle forze armate sudcoreane avevano preavvertito che il regime di KimUn aveva completato i preparativi per effettuare untest missilistico.

